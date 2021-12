Covid, il bollettino del 14 dicembre: in Sicilia 1.037 nuovi casi, 8 morti e ricoveri in (lieve) aumento

Prosegue l’altalena dei dati covid per la Sicilia: secondo i dati del bollettino del 14 dicembre diffuso dal ministero della Salute infatti sono cresciuti i nuovi contagi (ma con oltre il doppio dei tamponi processati), aumentano i ricoveri delle persone con sintomi, ma calano quelli in terapia intensiva.

Il dettaglio. I nuovi contagi sono 1.037 (ieri erano 782) con 35.240 tamponi (ieri erano 15.193). Il tasso di positività infatti cala al 2,94% contro il 5,14% di ieri.

Complessivamente le persone ricoverate sono 474 (ieri erano 450), delle quali 426 in area medica con sintomi (ieri 398) e 48 in terapia intensiva (ieri 52). I nuovi ingressi nelle rianimazioni sono stati tre. I morti sono stati 8 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a quota 7.295.

La Sicilia è come contagi al settimo posto dietri Lombardia e Veneto (intorno ai 4 mila) e Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Campania che restano comunque sotto quota 2 mila.

LE PROVINCE.

Catania: 86.800 casi complessivi (252 nuovi casi)

Palermo: 89.203 (222)

Messina: 40.222 (117)

Siracusa: 27.162 (103)

Trapani: 22.220 (111)

Ragusa: 20.872 (14)

Caltanissetta: 19.637 (49)

Agrigento: 19.429 (136)

Enna: 10.100 (33)

IN ITALIA. Sono 20.677 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.712. Sono invece 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 98. Sono 297.394 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 6.637 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.258.886, i morti 135.049. I dimessi e i guariti sono invece 4.826.443, con un incremento di 13.908 rispetto a ieri.

Sono 776.363 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 313.536. In netto calo il tasso di positività, al 2,66%, ieri era superiore al 4%. Sono invece 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163, ovvero 212 in più rispetto a ieri.

