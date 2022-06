Covid, il bollettino del 14 giugno: in Sicilia 3.675 nuovi casi, 11 morti e ricoveri stabili

Ricoveri stabili, anzi c’è anche una piccola diminuzione, ma risalita dei contagi di covid. E’ quanto emerge dal bollettino del 14 giugno diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati infatti 3.675 con 18.173 tamponi processati (siamo ai massimi da almeno due mesi). Ieri i nuovi contagi erano stati 757 con 6.378 tamponi. Il tasso di positività sale così al 20,2% contro l’11,8% di ieri.

I morti sono stati 11 e il numero della vittime siciliane del virus dall’inizio della pandemia sale così a 11.072.

In ospedale ci sono 573 persone (-8) delle quali 548 in terapia intensica (-7) e 25 in terapia intensiva (-1). Ci sono state però ben 20.965 persone dichiarate guarite e così il numero degli attuali positivi crolla sotto quota 46 mila e si attesta a 45.955 (ben 16.920 in meno). I conteggi però sono stati riequilibrati: La regione ha comunicato infatto che 381 sono relativi a giorni precedenti al 13 giugno.

LE PROVINCE.

Palermo: 293.135 casi complessivi da inizio pandemia (1104 nuovi casi)

Catania: 257.526 (1044)

Messina: 174.476 (356)

Siracusa: 112.577 (445)

Agrigento: 96.582 (246)

Trapani: 94.512 (222)

Ragusa: 88.901 (320)

Caltanissetta: 72.864 (199)

Enna: 35.086 (120).

IN ITALIA. Sono 39.474 i nuovi casi di Covid (10.371 ieri) e 73 i morti (41 ieri) che portano a 167.505 il totale delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 228.559 che fanno rilevare un tasso di positività al 17,3% (ieri 13,9%). In calo i ricoveri con sintomi (-11 da ieri per un totale di 4.199) e le persone in terapia intensiva (-10 da ieri per un totale di 183).

