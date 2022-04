Covid, il bollettino del 15 aprile: in Sicilia 3.705 nuovi casi, 16 morti

I nuovi casi sono stati 3.705 (ieri erano 3.747) con 26.034 tamponi processati. Le vittime sono 16 e portano il totale dei decessi a 10.344, i guariti 9.582. Il tasso di positività sale al 14,2% mentre ieri era al 13%. Gli attuali positivi sono 135.235 con un decremento di 5.152 casi.

Pubblicità

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.007, 20 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 56, 3 in più rispetto a ieri.

La Sicilia è l'ottava regione italiana per numero di contagi ed è al terzo posto tra le dodici che superano questa settimana la soglia di allerta del 15% in relazione all’occupazione dei posti letto di malati Covid nei reparti di area medica: il valore più alto si registra in Umbria con il 40,5%. Seguono la Calabria con il 31,8% e la Sicilia con il 25%.

Ecco i dati per provincia, totale e nuovi casi:

Palermo: 251.262 (1081)

Catania: 218.966 (838)

Messina: 148.029 (817)

Siracusa: 95.084 (471)

Agrigento: 81.606 (353)

Trapani: 80.057 (372)

Ragusa: 76.770 (265)

Caltanissetta: 63.627 (171)

Enna: 30.505 (78)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA