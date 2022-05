Covid, il bollettino del 15 maggio: in Sicilia 1.837 nuovi casi, 3 morti e ricoveri in calo

Calano i ricoveri in area medica, ma non quelli in terapia intensiva e il tasso di positività scende ai minimi da diversi mesi. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 15 maggio emesso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati diagnosticati 1.837 nuovi casi (ieri erano 2.370) con 15.524 tamponi processati (ieri 15.877). Il tasso di positività scende così all’11,6% contro il 14,9% di ieri. I morti sono stati 3 e il numero delle vittime siciliane del virus sale a 10.763.

I ricoverati sono in tutto 670 (fino a ieri erano 686) con 632 persone in area medica (-18) e 38 in terapia intensica (+) con 3 nuovi ingressi.

LE PROVINCE.

Palermo: 276.199 casi complessivi dall'inizio della pandemia (461 nuovi casi)

Catania: 240.542 (479)

Messina: 166.488 (585)

Siracusa: 105.372 (226)

Agrigento: 91.553 (161)

Trapani: 89.864 (185)

Ragusa: 84.089 (171)

Caltanissetta: 69.352 (111)

Enna: 33.306 (22)

IN ITALIA.Sono 27.162 i nuovi casi di Covid e 62 i morti nelle ultime 24 ore. ECon 194.577 tamponi, il tasso di positività si attesta al 14%. Ancora in calo il numero dei ricoveri, 7.532 (-118 da ieri) mentre le terapie intensive sono 347 (+7). Il totale del numero dei morti dall’inizio della pandemia è 165.244 mentre gli attuali positivi sono 998.118 (-2.670).

