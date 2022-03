Covid, il bollettino del 15 marzo: in Sicilia 6.099 nuovi casi e 24 morti

Sono 6.099 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.025 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 2.516. Il tasso di positività sale al 19,6% ieri era al 14,4%. L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 233.395 con un incremento di 3.293 casi. I guariti sono 3.919 mentre le vittime sono 24 portano il totale dei decessi a 9.767. Sul fronte ospedaliero sono 941 ricoverati con 16 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 59, sei casi in meno rispetto a ieri.

In ospedale ci sono ricoverate complessivamente 941, 882 dei quali in area medica e 59 in rianimazione.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.349 casi, Catania 756, Messina 1.385, Siracusa 702, Trapani 487, Ragusa 662, Caltanissetta 452, Agrigento 1.244, Enna 179.

Sono 85.288 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.900. Le vittime sono invece 180 (ieri erano state 129).

Sono 1.036.124 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 32.885 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.489.319 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.177. I dimessi e i guariti sono 12.296.018, con un incremento di 53.349 rispetto a ieri.

Sono 587.015 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati

204.877. Il tasso di positività è al 14,5%, in leggero aumento rispetto al 14,1% di ieri. Sono invece 502 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.473, ovvero 5 in più rispetto a ieri.

