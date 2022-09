Covid, il bollettino del 15 settembre: in Sicilia 959 nuovi casi, 7 morti e ricoveri in discesa

La Sicilia sta dicendo addio alla pandemia? E’ ancora presto per dirlo ma il trend, aspettando l’autunno, sembra piuttosto positivo con i nuovi casi sempre sotto quota mille e i ricoveri in discesa.

E’ quanto emerge dal bollettino del 15 settembre del ministero della Salute.

Nella nostra isola, nelle ultime 24 ore, sono stati diagnosticati 959 nuovi contagi con 10.578 tamponi processati. Ieri erano stati 979 con 11.500 tamponi. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile: oggi è del 9,0% ieri era dell’8,5%.

In ospedale ci sono 243 persone per patologie legate al covid (-12) delle quali 224 in area medica con sintomi (-8) e 19 in terapia intensiva (-4).

I morti secondo il bollettino sono stati 7 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.174.

LE PROVINCE.

Catania: 383.748 (207)

Palermo: 376.812 (247)

Messina: 230.872 (174)

Siracusa: 144.971 (99)

Agrigento: 128.846 (43)

Trapani: 122.732 (72)

Ragusa: 112.844 (51)

Caltanissetta: 88.715 (41)

Enna: 45.733 (25).

IN ITALIA. Sono 17.978 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 18.854. Le vittime sono 60, in calo rispetto alle 69 di ieri. Il tasso è al 12,2%, in lieve aumento rispetto all’11% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.114.423. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 143 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.632 nelle ultime 24 ore, 87 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 444.210, rispetto a ieri 6.690 in meno. Dimessi e guariti sono 21.493.749 (+24.603) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.464.



