Covid, il bollettino del 16 luglio: in Sicilia 6.741 nuovi casi e altri 23 morti ma ricoveri in calo

Curva dei contagi covid stabile e ricoveri finalmente in, siapure lieve, diminuzione. E’ quanto emerso dal bollettino del 16 luglio diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

In Sicilia i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 6.741 con 32.783 tamponi processati (ieri erano stati 6.905 con 32.125 tamponi). Il tasso di positività scende anche se di poco e passa dal 21,4% di ieri al 20,5% di oggi.

In ospedale ci sono 1.067 persone (-9) delle quali 1.014 in area medica con sintomi (-7) e 53 in terapia intensiva (-2) con un solo nuovo ingresso.

I morti sono stati 23 con il totale delle vittime siciliane del virus che arriva a 11.403.

I guariti sono stati 2.390 e così il numero dei siciliani attualmente positivi, secondo le Asp, è di 150.745 (+5.887).

Come sempre il dato di oggi ha degli aggiustamenti comunicati dalla Regione: 1559 casi sono relativi a giorni precedenti al 15 luglio e il numero dei decessi (23) si riferiscono a date precedenti (dal 15 luglio fino ad un caso addirittura dell’8 febbraio scorso)

LE PROVINCE.

Catania: 350.716 casi complessivi (1893 nuovi casi)

Palermo: 344.769 (1686)

Messina: 202.967 (1296)

Siracusa: 131.697 (727)

Agrigento: 114.501 (814)

Trapani: 109.163 (770)

Ragusa: 103.063 (539)

Caltanissetta: 81.362 (401)

Enna: 41.147 (174)

IN ITALIA. Sono 89.830 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 96.384. Le vittime sono invece 111, in calo rispetto alle 134 di ieri. Il tasso è al 22,5%, in calo rispetto al 24,6% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 398.338 tamponi. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dieci in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 57. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.434, rispetto a ieri

71 in più.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA