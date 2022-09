Covid, il bollettino del 16 settembre: in Sicilia altri 791 casi, 3 morti e ricoveri in discesa

Calano i casi e i ricoveri in una Sicilia che sembra si stia mettendo definitivamente alle spalle la pandemia da covid. E’ quanto emerge dal bollettino del 16 settembre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati diagnosticati infatti solo 791 nuovi casi di covid con 9.340 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 959 con 10.578 tamponi. Il tasso di positività passa dal 9,0% di ieri al 8,4% di oggi.

Negli ospedali siciliani sono ricoverate 228 persone (-15) delle quali 211 in area medica (-13) e 17 in terapia intensiva (-2).

I morti indicati dal bollettino sono 3 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 12.177.

LE PROVINCE.

Catania: 383.928 (180)

Palermo: 377.021 (209)

Messina: 231.010 (138)

Siracusa: 145.045 (74)

Agrigento: 128.899 (53)

Trapani: 122.774 (42)

Ragusa: 112.894 (50)

Caltanissetta: 88.735 (20)

Enna: 45.758 (25)

IN ITALIA. Sono 17.364 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.978. Le vittime sono 44 rispetto alle 60 di ieri. Il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all’12,2% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.131.785. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.600 nelle ultime 24 ore, 32 in meno rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 425.722 , rispetto a ieri 18.488 in meno. Dimessi e guariti sono 21.529.555 (+35.806) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.508.

