Covid, il bollettino del 18 aprile: in Sicilia 1.355 nuovi casi (ma solo 9.000 test) e 3 morti

Solo 1.355 nuovi casi di Covid oggi 18 aprile, lunedì di Pasquetta, in Sicilia secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Un dato che risente del basso numero di tamponi effettuati in questo weekend lungo di Pasqua. I test processati sono stati soltanto 9.161. Ieri i nuovi casi erano stati 3.787 a fronte di 23.383 tamponi processati in Sicilia. Nelle ultime 24 ore le vittime comunicate dalla Regione siciliana sono state 3, ieri i morti di Covid erano stati 11. Il tasso di positività sale al 17,6% mentre ieri era al 16,1%

A livello nazionale, oggi la Sicilia si trova al settimo posto in Italia dopo Emilia Romagna (+2.916), Lazio (+1.986), Campania (+1.946), Veneto (+1.673), Lombardia (+1.674) e Puglia (+1.368).

A livello regionale, è sempre la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di casi. Ecco la suddivisione provincia per provincia dei casi odierni:

Palermo: 369

Messina: 280

Catania: 244

Trapani: 186

Agrigento: 135

Caltanissetta: 126

Siracusa: 114

Ragusa: 85

Enna: 25

Sul fronte ospedaliero, ricoveri ancora in lieve calo. Vediamo i dati nel dettaglio. Dei 132.186 siciliani attualmente positivi, 131.239 sono in isolamento domiciliare, 898 sono ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (-9 rispetto a ieri) e 49 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri) con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, come ieri. I guariti o dimessi sono stati 995, mentre con le ultime 3 vittime il numero di morti dall'inizio della pandemia è arrivato a 10.367.

IN ITALIA

Sono 18.380 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 51.993. Le vittime sono invece 79, in calo rispetto alle 85 registrate ieri. Sono 1.216.843 le persone attualmente positive al Covid, 9.195 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.730.676 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.766. I dimessi e i guariti sono 14.352.067, con un incremento di 27.704 rispetto a ieri.

Sono 105.739 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 334.224. Il tasso di positività è al 17,4%, in aumento rispetto al 15% di ieri.

Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.940, ovvero 182 in più rispetto a ieri.

