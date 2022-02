Covid, il bollettino del 18 febbraio: in Sicilia 5.594 nuovi casi, 32 morti ma ricoveri in discesa

La curva dei contagi ancora con scende con decisione ma finalmente da oggi arrivano chiari segnali positivi dagli ospedali. E’ questo quanto emerge dal bollettino covid del 18 febbraio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 5.594 (ieri erano 5.286) con 35.259 tamponi processati (ieri erano 33.074). Il tasso di positività è dunque stabile al 15,8% (ieri era 15,9%). I morti sono stati 32 e il numero della vittime siciliane del virus sale così a 9.217 persone.

Un anno fa, il 18 febbraio del 2021, i casi furono 480 e i morti 26.

Dagli ospedali però arrivano buone notizie. Diminuiscono i ricoverati sia in area medica con sintomi che nelle rianimazioni. Complessivamente in ospedale per covid ci sono 1.292 persone (ieri erano 1.343), delle quali 1.200 in area medica (erano 1.239) e 92 in terapia intensiva (erano 104) con 2 nuovi ingressi. Ma i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota cento dopo molte settimane.

LE PROVINCE.

Palermo: 175.677 casi complessivi (1292 nuovi casi)

Catania: 174.921 (1079)

Messina: 93.346 (861)

Siracusa: 70.016 (763)

Ragusa: 54.677 (386)

Trapani: 52.212 (463)

Agrigento: 50.473 (424)

Caltanissetta: 47.752 (295)

Enna: 21.539 (135)

IN ITALIA. Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.890 . Le vittime sono invece 314 (ieri erano state 320). Sono 12.377.098 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.404.122, in calo di 34.086 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 152.596. I dimessi ed i guariti sono 10.820.380, con un aumento di 87.472 rispetto a ieri.

Scendono sotto quota mille le terapie intensive, dopo il continuo calo delle ultime settimane: sono 987, in diminuzione di 50 rispetto a ieri. Sono 510.283 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 538.131. Il tasso di positività è al 10,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 10,7% di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.948, ovvero 614 in meno rispetto a ieri.

