Covid, il bollettino del 19 agosto: in Sicilia 1.794 nuovi casi, altri 18 morti ma ricoveri in calo

Casi di covid e ricoveri in discesa in Sicilia. E’ quanto emerge dal bollettino del 19 agosto diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 1.794 nuovi casi di coronavirus (ieri erano stati 2.082) con 11.588 tamponi processati (ieri 12.885) e tasso di positività che scende di poco: dal 16,1% di ieri al 15,4% di oggi.

In calo anche i ricoveri: negli ospedali siciliani ci sono in tutto 616 persone (-20) delle quali 584 in area medica (-22) e 32 in terapia intensiva (+2).

I morti sono stati 18 e il totale delle vittime sale a quota 11.964. Ci sono stati 4.383 guariti e il numero dei siciliani attualmente scende sotto quota 100 mila e si attesa sui 99.780 (-2.607).

LE PROVINCE.

Catania: 377.097 (360)

Palermo: 369.801 (337)

Messina: 224.656 (295)

Siracusa: 141.887 (181)

Agrigento: 126.146 (176)

Trapani: 120.003 (183)

Ragusa: 110.653 (120)

Caltanissetta: 87.018 (105)

Enna: 44.591 (37)

IN ITALIA.

Sono 24.691 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 27.296. Le vittime sono 124, in calo rispetto alle 147 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.905. Il tasso è al 15,5%, il calo rispetto a ieri quando era al 16,3%.

Sono invece 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-8), mentre gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.782, 243 in meno nelle ultime 24 ore.

Gli attualmente positivi sono 799.423, 18.575 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.632.612 (+43.140) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.606.606 e quello dei decessi è di 174.571.

