Covid, il bollettino del 19 dicembre: in Sicilia 1.212 nuovi casi, 10 morti e ricoveri ancora in aumento

Casi più o meno in crescita costante ma ricoveri in marcato aumento. Sono questi gli elementi più importanti che emergono dal bollettino covid del 19 dicembre del ministero della Salute.

Pubblicità

I nuovi casi diagnoticati nelle ultime 24 ore sono stati infatti 1.212 contro i 1.368 di ieri, ma con un numero di tamponi processati leggermente inferiore (oggi 26.781, ieri 30.836) e infatti il tasso di positività è sostanzialmente stabile (oggi 4,5%, ieri 4,4%).

Preoccupa invece la crescita dei ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 575 persone (ieri erano 549) delle quali 514 in area medica con sintomi (ieri erano 494) e 61 in terapia intensiva (ieri erano 55) con 7 nuovi ingressi. I morti sono stati invece 10 e il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a 7.349.

LE PROVINCE. Questa la situazione nei territori.

Palermo: 90.385 casi complessivi (194 nuovi contagi)

Catania: 88.339 (274)

Messina: 41.659 (242)

Siracusa: 27.713 (125)

Trapani: 22.969 (206)

Ragusa: 21.144 (61)

Caltanissetta: 20.200 (107)

Agrigento: 19.818 (28)

Enna: 10.319 (24)

IN ITALIA. Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.064. Sono invece 97 le vittime in un giorno, ieri erano state 123.

Sono 362.275 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 14.803 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.389.155, i morti 135.641. I dimessi e i guariti sono invece 4.891.239, con un incremento di 9.403 rispetto a ieri. Sono 566.300 i tamponi. +150 i ricoveri ordinari Sono 566.300 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 697.740. Il tasso di positività è al 4,28%, stabile rispetto al 4% di ieri. Sono 966 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 78. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.726, ovvero 150 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA