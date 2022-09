Covid, il bollettino del 19 settembre: in Sicilia 472 nuovi casi e un morto ma le rianimazioni si svuotano

Il covid in Sicilia è pressoché alle spalle o almeno è alle spalle l’ultima ondata “estiva”. E’ quanto emerge dal bollettino del 19 settembre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati diagnosticati solo 472 nuovi casi di covid con 5.589 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 733 con 7.908 tamponi. Il tasso di positività scende al 8,4% rispetto al 9,2% di ieri.

In ospedale ci sono 227 persone (+3) delle quali 212 in area medica con sintomi (+5) e 15 in terapia intensiva (-2). Un solo morto indicato nel bollettino e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.180.

NELLE PROVINCE.

Catania: 384.421 (119)

Palermo: 377.546 (134)

Messina: 231.368 (106)

Siracusa: 145.214 (27)

Agrigento: 129.007 (20)

Trapani: 122.909 (27)

Ragusa: 113.003 (15)

Caltanissetta: 88.795 (13)

Enna: 45.815 (11).

IN ITALIA. Sono 8.259 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 12.082. Le vittime sono 31, dato simile a quello di ieri, quando erano 32. Il tasso è al 12,2%, lo stesso di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.169.273. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 6. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.493 (+73). Gli attualmente positivi sono 427.222, rispetto a ieri 832 in meno. Dimessi e guariti sono 21.565.442 (+9.058) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.609.



