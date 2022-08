Covid, il bollettino del 2 agosto: in Sicilia altri 4.737 casi, 27 morti ma i ricoveri in netto calo

Epidemia di covid sempre altalenante in Sicilia dove comunque la curva dei nuovi casi sembra puntare sul basso e dove sono in calo anche i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 2 agosto diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 in Sicilia sono stati diagnosticati 4.737 nuovi casi con 25.181 tamponi processati. Ieri i casi erano stati 1.266 ma con soli 12.539 tamponi. Il tasso di positività di oggi sale però al 18,8% contro il 10% di ieri.

Buone notizie dagli ospedali: i ricoverati sono complessivamente 932 (-35) dei quali 885 in area medica (-34) e 47 in terapia intensiva (-1) con 3 nuovi ingressi.

I morti indicati nel bollettino sono 27 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 11.705.

LE PROVINCE.

Catania: 369.530 casi complessivi (1007 nuovi casi)

Palermo: 361.875 (987)

Messina: 218.042 (892)

Siracusa: 138.840 (474)

Agrigento: 122.543 (513)

Trapani: 116.392 (372)

Ragusa: 108.283 (342)

Caltanissetta: 85.224 (268)

Enna: 43.441 (123).

IN ITALIA. Sono 64.861 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 18.813. Le vittime sono 190 , in aumento rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18,3%, in lieve aumento rispetto a ieri quando era al 17,8%.

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 354.431 tamponi. Sono invece 386 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dodici in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.245 , rispetto a ieri 282 in meno.

