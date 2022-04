Covid, il bollettino del 20 aprile: in Sicilia 7.034 nuovi casi e 29 morti

Oltre 7 mila casi e tasso di positività che schizza al 19,2% ma ricoveri che però continuano a scendere. Sono questi i numeri emersi dal bollettino covid del 20 aprile diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

I nuovi casi sono stati infatti 7.034 (ieri erano stati solo 1.961 ma perché si riferivano ai dati di pasquetta) mentre i morti sono stati 29 (ieri 10) e totale delle vittime che sale a 10.406. I tamponi processati sono stati 36.476 e tasso di positività al 19,2%.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 943, quarantatré in meno rispetto a ieri, in Terapia intensiva sono 48, quattro in meno rispetto a ieri. Gli attuali positivi sono 127.549 con un decremento di 6.236 casi.

LE PROVINCE.

Palermo: 256.106 casi complessivi (1677 nuovi casi)

Catania: 222.843 (1540)

Messina: 151.802 (1054)

Siracusa: 96.965 (836)

Agrigento: 83.255 (753)

Trapani: 81.762 (688)

Ragusa: 77.997 (473)

Caltanissetta: 64.489 (333)

Enna: 31.133 (280).

ITALIA. Tornano a sfiorare quota 100mila i nuovi positivi. Sono infatti 99.848 i contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 27.214. Le vittime sono invece 205, in aumento rispetto alle 127 registrate ieri.

Sono 1.206.900 le persone attualmente positive al Covid, 1.379 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.858.442 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.098. I dimessi e i guariti sono 14.489.444, con un incremento di 101.614 rispetto a ieri.

Sono 610.600 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 174.098. Il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 44. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.207, ovvero 7 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA