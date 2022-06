Covid, il bollettino del 20 giugno: in Sicilia 1.551 nuovi casi, 6 morti e ricoveri in risalita

I nuovi casi – almeno quelli ufficiali - non crescono (anche per l'esiguo numero di tamponi), ma salgono e anche di tanto invece i ricoveri negli ospedali per vicende legate al Covid. E’ quanto emerge dal bollettino del 20 giugno diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore i casi comunicati sono stati 1.551 (ieri erano stati 1.766) ma il computo, come ha comunicato la Regione, comprende anche 453 nuovi contagi relativi ai due giorni precedenti e che non erano stati contegiati. I morti indicati dal bollettini sono 6, ma si tratta di vittime del 19 e del 18 giugno, e coì il totale delle vittime siciliane del virus sale a 11.121.

Il numero delle persone ricoverate sale di nuovo sopra quota 600: in tutto sono 625 (+35) di cui 599 in area medica con sintomi (+31) e 26 in terapia intensiva (+4) con 5 nuovi ingressi. I tamponi processati sono soltanto 8.844 e il tasso di positività è al 17,5%

LE PROVINCE.

Palermo: 298.600 casi complessivi dall'inizio della pandemia (772 nuovi casi)

Catania: 262.312 (528)

Messina: 176.604 (93)

Siracusa: 114.158 (131)

Agrigento: 97.655 (85)

Trapani: 95.417 (84)

Ragusa: 90.322 (122)

Caltanissetta: 73.434 (52)

Enna: 35.450 (19).

IN ITALIA. Sono 16.571 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.526. Le vittime sono invece 59, in aumento rispetto alle 18 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 79.375 tamponi con il tasso di positività al 20,9%, in aumento di oltre un punto rispetto al 19,1%, di ieri.

Sono invece 209 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.585, ovvero 187 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 574.649, quindi 18.699 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.896.065 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.780. I dimessi e i guariti sono 17.153.636, con un incremento di 35.545.



