Covid, il bollettino del 20 maggio: in Sicilia 2.117 nuovi casi e altre 4 vittime

Numeri in linea con quelli di ieri nell'aggiornamento del ministero della Salute sull'andamento dei contagi da coronavirus. Secondo il bollettino odierno, nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state diagnosticate 2.117 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 15.027 tamponi effettuati) e ci sono state altre 4 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 2.352 (su 17.783 tamponi) e i morti 9.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si ritrova al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+3.539), Campania (+2.819), Lazio (+2.740), Emilia Romagna (+2.314) e Veneto (+2.191).

A livello regionale, è la provincia palermitana quella in cui oggi si registrano più contati seguita a stretto giro da quella etnea. Ecco la suddivisione dei casi odierni provincia per provincia:

Palermo 512

Catania 497

Siracusa 327

Trapani 230

Agrigento 215

Messina 200

Ragusa 190

Caltanissetta 130

Enna 73

A livello ospedaliero, si assiste al continuo calo dei ricoveri nei raparti ordinari Covid, mentre sono stabili quelli in Terapia intensiva. Degli 88.293 siciliani attualmente positivi (-2.048 rispetto a ieri), 87.661 sono in isolamento domiciliare, 602 sono ricoverati con sintomi (14 in meno rispetto a ieri), mentre 30 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (come ieri) con 2 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri 1). I dimessi/guariti di oggi sono 4.418, mentre il numero totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia è arrivato a 10.837.

IN ITALIA

Sono 26.561 i nuovi casi di Covid (30.310 ieri) e 89 i morti (108 ieri) che portano a 165.827 il totale delle vittime da inizio pandemia. E’ quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 17.205.017 le persone contagiate da inizio pandemia mentre 874.410 sono gli attuali positivi (-18.765). I guariti toccano la soglia di 16.164.780.

Sono 233.745 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività a 11,4% (12,2% ieri).

In calo i ricoverati con sintomi (-208 da ieri per un totale di 6.812) e le persone in terapie intensive (-1 da ieri per un totale di 307).

