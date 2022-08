Covid, il bollettino del 22 agosto: in Sicilia solo altri 836 casi (ma pochi tamponi) e 15 morti

Casi di covid in Sicilia sotto quota mille dopo molte settimane ma soprattutto a causa del bassissimo numero di tamponi processati. E’ quanto emerge dal bollettino del 22 agosto diffuso dal ministero della Salute.

Nella nostra isola nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati solo 836 nuovi contagi da covid, ma su soltanto 6.462 tamponi processati. E’ un classico del lunedì quando vengono resi pubblici i dati della domenica. Il giorno precedente i nuovi casi erano stati 1.470 con 9.946 tamponi. Il tasso di positività però scende dal 14,7% al 12,9%.

Negli ospedali siciliani invece c’è un lieve aumento dei ricoverati (588 in tutto, +8): nelle aree mediche con sintomi ci sono 555 persone (+6) mentre nelle rianimazioni i pazienti sono 33 (+2).

I morti comunicati sono stati 15 ma si tratta, come spesso accade di riconteggi che comprendono anche vittime dei giorni scorsi ma non comunicate.

NELLE PROVINCE.

Catania: 377.847 (156)

Palermo: 370.635 (200)

Messina: 225.487 (227)

Siracusa: 142.251 (42)

Agrigento: 126.546 (57)

Trapani: 120.390 (63)

Ragusa: 110.918 (48)

Caltanissetta: 87.263 (40)

Enna: 44.751 (3).

IN ITALIA. Sono 10.418 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 19.470. Le vittime sono 75, in aumento rispetto alle 63 di ieri. I tamponi effettuati sono 63.188. Il tasso è al 16,5%, stabile rispetto a ieri che era al 16,4%.

Sono 255 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-7), mentre gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.516, 74 in in più nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 767.077, 11.733 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.719.011 (+22.075) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.660.885 e quello dei decessi è di 174.797.

