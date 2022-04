covid, il bollettino del 22 aprile: in Sicilia 5.076 nuovi casi e 27 morti

La curva dei contagi non scende come forse ci aspettavamo ma di sicuro non cresce a anche i ricoveri sono comunque in calo. Sono questi i numeri del bollettino covid del 22 aprile del ministero della Salute.

Pubblicità

I nuovi casi sono stati 5.076 con 29.298 tamponi processati e tasso di positività che resta al 17,3%.

I ricoveri sono ancora sotto quota 900, con 840 persone in area medica e 48 in terapia intensiva con tre nuovi ingressi.

I morti sono stati 27 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 10.465.

LE PROVINCE.

Palermo: 258.739 (1274)

Catania: 225.054 (1109)

Messina: 154.200 (982)

Siracusa: 98.004 (505)

Agrigento: 84.217 (494)

Trapani: 82.729 (477)

Ragusa: 78.706 (340)

Caltanissetta: 64.975 (248)

Enna: 31.407 (187)

IN ITALIA. Sono 73.212 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.020. Le vittime sono invece 202, in aumento rispetto alle 166 registrate ieri.

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sono 1.223.122 le persone attualmente positive al Covid, 309 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.008.181 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.466. I dimessi e i guariti sono 14.622.593, con un incremento di 73.233 rispetto a ieri.

Sono 437.193 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 446.180 . Il tasso di positività è al 16,7%, stabile rispetto al 16,8% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 155 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA