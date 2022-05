Covid, il bollettino del 22 maggio: in Sicilia 1.462 nuovi casi e altri 8 morti

CI sono altri 1.462 (con 14.246 tamponi processati nuovi contagi e otto morti in Sicilia. E’ questo il dato del bollettino del 22 maggio diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia ci sono anche 2.98 persone dichiarate guarite e così il numero degli attualmente positivi scende di poco (-99) e si attesta su 84.329. Il numero delle vittime siciliane con ultimi 8 morti sale a 10.857. Il tasso di positività scende al 10,2% contro il 12,8% di ieri.

Scendono anche se di poco i ricoveri: complessivamente in ospedale ci sono 627 persone (-6) delle quali 600 in area medica con sintomi (-4) e 27 in terapia intensiva (-2) con nessun nuovo ingresso.

LE PROVINCE.

Palermo: 279.875 casi complessivi dall'inizio della pandemia (361 nuovi casi)

Catania: 243.957 (381)

Messina: 168.606 (455)

Siracusa: 107.409 (230)

Agrigento: 93.093 (117)

Trapani: 91.099 (135)

Ragusa: 85.327 (112)

Caltanissetta: 70.359 (101)

Enna: 33.855 (115)

IN ITALIA. Sono 17.744 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.976. Le vittime sono invece 34 rispetto alle 91 di ieri. Sono 850.596 le persone attualmente positive al Covid, 6.273 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri.

Sono 160.995 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 231.931. Il tasso di positività è all’11%, in aumento rispetto al 10,3% di ieri. Sono 292 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.400, ovvero 170 in meno in rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2276), poi Campania (2080), Lazio (1716), Sicilia (1462) e Veneto (1389).

