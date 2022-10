Covid, il bollettino del 22 ottobre: in Sicilia 1.282 nuovi casi, 4 morti e ricoveri stabili

Curva del covid ormai da diverse settimane assolutamente piatta in Sicilia dove il numero dei casi e i ricoveri sono stabili. E’ quanto emerge dal bollettino del 22 ottobre del ministero della Salute.

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 1.282 contagi con 11.618 tamponi processati. Ieri erano stati 1.408 con 10.979 tamponi. Il tasso di positività scende dal 12,8% di ieri al 11% di oggi.

In ospedale le persone ricoverate per patologie legate al covid sono 290 (-5) delle quali 272 in area medica con sintomi (-7) e 18 in terapia intensiva (+2). I morti indicati nel bollettino sono 4 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 12.231.

LE PROVINCE.

Catania: 394.063 casi complessivi (246 nuovi casi)

Palermo: 387.156 (326)

Messina: 238.255 (193)

Siracusa: 149.508 (129)

Agrigento: 131.079 (80)

Trapani: 126.260 (124)

Ragusa: 115.221 (82)

Caltanissetta: 90.316 (64)

Enna: 46.667 (38)

IN ITALIA. Sono 31.775 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto ai 36.116 registrati ieri. Le vittime sono 92, contro le 91 di ieri. I tamponi processati sono stati 195.575 (ieri 213.088) con il tasso di positività che si attesta al 16,2%. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 227 i pazienti in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 7.047, 29 in meno rispetto a ieri. La regione con più casi Covid è la Lombardia con 6.161, seguita da Veneto (4.486) e Lazio (2.903).

