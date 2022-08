Covid, il bollettino del 23 agosto: in Sicilia 2.478 nuovi casi e altri 26 morti

Dopo il calo del weekend tornano a salire i casi di Covid in Sicilia come in Italia. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 2.478 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (a fronte di 13.217 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliana altre 26 vittime con le quali la Sicilia supera la soglia di 12.000 morti dall'inizio della pandemia nei primi mesi del 2020. Ieri i nuovi casi erano stati 836 (a fronte di "soli" 6.462 tamponi) e le vittime 15.

A livello nazionale, oggi la Sicilia si ritrova al quinto posto dopo Lombardia (+4.918), Veneto (+4.432), Campania (+3.244) e Lazio (+2.555). Il tasso di positività nell'Isola è appena al di sopra del 18,7%, in crescita rispetto al 12,8% di ieri.

A livello regionale, oggi è la provincia palermitana quella che fa registrare il maggior numero di contagi, seguita da quella peloritana e poi da quella etnea. Ecco la suddivisione di casi odierni provincia per provincia:

Palermo 521

Messina 460

Catania 404

Siracusa 239

Agrigento 238

Trapani 207

Caltanissetta 154

Ragusa 130

Enna 125

Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 549, 39 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, 2 in meno

IN ITALIA

Sono 35.360 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittime sono 134, quasi il doppio rispetto alle 75 di ieri. I tamponi effettuati sono 207.701. Il tasso è al 17%, rispetto a ieri che era al 16,5%.

Sono 254 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.378, 138 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 752.091, 14.986 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.769.220 (+50.209) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.696.242 e quello dei decessi è di 174.931.

