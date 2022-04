Covid, il bollettino del 23 aprile: in Sicilia 4.944 nuovi casi, 14 morti e ricoveri in calo

Contagi stabili e ricoveri in leggero calo anche oggi. Sono questi i numeri del bollettino covid del 23 aprile diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi sono stati 4.944 (ieri erano stati 5.076) con 27.936 tamponi processati (ieri erano 29.298) e tasso di positività inchiodato al di sopra del 17% (oggi al 17,6 ieri 17,3%).

I morti sono stati 14 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 10.479.

I ricoveri sono in leggero decremento: complessivamente in ospedale ci sono 876 persone (-12), delle quali 827 in area medica (-13) e 49 in terapia intensiva (+1)

LE PROVINCE.

Palermo: 259.767 casi complessivi (1028 nuovi casi)

Catania: 226.230 (1176)

Messina: 155.212 (1012)

Siracusa: 98.558 (554)

Agrigento: 84.731 (514)

Trapani: 83.169 (440)

Ragusa: 79.038 (332)

Caltanissetta: 65.266 (291)

Enna: 31.519 (112)

ITALIA. Sono 70.520 i nuovi casi di coronavirus in Italia (73.212 il 22 aprile) a fronte di 421.533 tamponi effettuati su un totale di 211.365.630 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 143 i decessi (ieri 202) che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 162.609. Con quelli di oggi diventano 16.079.209 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.232.229 (+9.107), 1.221.906 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 409 di cui 43 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 14.684.371 con un incremento di unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (8.516), poi Campania (8.161), Lazio (7.071), Veneto (6.984) e Puglia (6.109).

