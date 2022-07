Covid, il bollettino del 23 luglio: in Sicilia 5.203 nuovi casi, altri 15 morti e ricoveri stabili

La curva dei contagi dà segnali di discesa anche se ancora piuttosto debole. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 23 luglio diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

In Sicilia i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 5.203 con 29.521 tamponi processati (ieri erano

stati 5.097 ma con 27.529 tamponi). Il tasso di positività scende così dal 18,6% di ieri al 17,6% di oggi.

Ricoverati sostanzialmente stabili: le persone ricoverate sono 1.007 (+2) delle quali 959 in area medica (+4) e 48 in terapia intensiva (-2) con un solo nuovo ingresso.

I morti sono stati 15 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 11.540.

I guariti sono stati 3.724 e così il numero dei siciliani attualmente positivi sale a 168.070.

LE PROVINCE.

Catania: 360.781 casi complessivi (1362 nuovi casi)

Palermo: 353.558 (1110)

Messina: 210.766 (1122)

Siracusa: 135.501 (507)

Agrigento: 118.735 (594)

Trapani: 112.979 (624)

Ragusa: 105.864 (344)

Caltanissetta: 83.448 (301)

Enna: 42.390 (245)

IN ITALIA. Sono 68.170 i nuovi contagi da Covid

registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero

della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.075. Le vittime

sono invece 116 rispetto alle 155 di ieri. Il tasso è al 19,4

%, in calo rispetto ieri quando era al 20,8%. Sono stati

eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 350.630

tamponi. Sono invece 408 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei

reparti ordinari sono invece 10.857, 87 in meno rispetto a ieri

.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA