Covid, il bollettino del 23 maggio: in Sicilia 731 nuovi casi (ma pochi tamponi) e altri 5 morti

Dopo molti mesi il numero dei nuovi contagi in Sicilia scende sotto quota mille e si attesta su 731 anche se il dato è influenzato dal numero bassissimo di tamponi processati (ma il tasso di positività scende comunque sotto il 10%).

E’ quanto emerge dal bollettino covid del 23 maggio diffuso dal ministero della Salute.

Dunque i nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 731 (ieri erano stati 1.462) con 7.713 tamponi processati (ieri erano 14.246) e tasso di positività che scende dal 10,2% di ieri al 9,4% di oggi.

I ricoverati sono in leggera risalita: complessivamente in ospedale ci sono 635 persone (+8) delle quali 602 in area medica con sintomi (+2) e 33 in terapia intensiva (+6) con 6 nuovi ingressi.

I morti sono stati 5 e il totale complessivo dei siciliani vittime del virus sale a 10.862.

LE PROVINCE.

Palermo: 280.145 casi complessivi dall'inizio della pandemia (270 nuovi contagi)

Catania: 244.136 (179)

Messina: 168.760 (154)

Siracusa: 107.502 (93)

Agrigento: 93.135 (42)

Trapani: 91.163 (64)

Ragusa: 85.372 (45)

Caltanissetta: 70.433 (74)

Enna: 33.867 (12)

IN ITALIA. Sono 9.820 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.744. Le vittime sono invece 80, in crescita rispetto alle 34 di ieri.

Sono 833.047 le persone attualmente positive al Covid, 17.549 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.257.573 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.032. I dimessi e i guariti sono 16.258.494, con un incremento di 27.490 rispetto a ieri.

Sono 93.813 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati

160.995. Il tasso di positività è al 10,5%, in lieve calo rispetto all’11% di ieri. Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.388, ovvero 12 in meno in rispetto a ieri.

