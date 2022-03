Covid, il bollettino del 23 marzo: in Sicilia 6.481 nuovi casi, 20 morti e i ricoveri che scendono

Restano sostanzialmente stabili i numeri assoluti del covid in Sicilia ma i ricoveri siapure leggermente sono in calo. E’ quanto emerge dal bollettino del 23 marzo del ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.481 nuovi contagi (ieri erano stati 6.726) ma con 46.599 tamponi processati (ieri erano stati 36.163) e tasso di positività che così scende considerevolmente dal 18,2% di ieri al 13,9% di oggi.

I morti sono stati 20 e così il numero complessivo delle vittime siciliane del virus sale a quota 9.918.

In ospedale i ricoverati scendono di nuovo sotto la soglia dei mille (oggi 989, ieri 1.005). In area medica con sintomi ci sono 927 persone (-19) e in rianimazione 62 (+3) con 8 nuovi ingressi.

L’anno scorso, al 23 marzo del 2021, i nuovi casi erano stati 751 e i morti 20 (quindi quasi dieci volte in meno con lo stesso numero di vittime).

LE PROVINCE.

Palermo: 220.544 casi complessivi dall'inizio della pandemia (2940 nuovi casi)

Catania: 200.841 (1029)

Messina: 125.317 (1461)

Siracusa: 85.629 (485)

Agrigento: 70.577 (772)

Ragusa: 69.066 (579)

Trapani: 68.964 (830)

Caltanissetta: 57.528 (363)

Enna: 27.178 (130)

