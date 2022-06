Covid, il bollettino del 24 giugno: in Sicilia 4.436 nuovi casi, 9 morti e ricoveri in netto aumento

Torna sopra la soglia psicologica dei 700 il numero dei siciliani ricoverati per patologie legate al covid, mentre il numero dei resta ampiamente sopra i 4 mila col tasso di positività che schizza al 21,3%. E’ quando emerge dal bollettino del 24 giugno diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi dignosticati nelle ultime 24 ore sono stati 4.436 anche se 585 si riferiscono a contagi relativi a giorni precedenti al 15 giugno scorso. Il numero dei tamponi processati è stato di 20.767 col tasso di positività che si attesta al 21,3% (anche se falsato dal conteggio di casi dei giorni precedenti).

Il numero dei morti indicati è di 9 (ma otto si riferiscono ai giorni scorsi) e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 11.154.

I ricoverati negli ospedali sono ora 709 (+49) dei quai 683 in area medica con sintomi (+48) e 26 in terapia intensiva (+1).

LE PROVINCE.

Palermo: 304.749 casi complessivi (1391 nuovi casi)

Catania: 267.885 (1291)

Messina: 179.307 (750)

Siracusa: 116.059 (418)

Agrigento: 99.086 (340)

Trapani: 96.495 (249)

Ragusa: 91.850 (345)

Caltanissetta: 74.096 (168)

Enna: 35.947 (69)

IN ITALIA. Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.166. Le vittime sono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 238.069 tamponi con il tasso di positività al 23,4%, in aumento rispetto al 22,6% di ieri. Sono invece 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 678.178, quindi 25.606 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.128.044 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.018. I dimessi e i guariti sono 17.281.848, con un incremento di 30.753.



