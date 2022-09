Covid, il bollettino del 24 settembre: in Sicilia 853 nuovi casi e 6 morti

Altri 853 contagi (con 7.751 tamponi processati) da covid in Sicilia e sei morti ma i ricoveri continuano a scendere. E’ quanto emerge dal bollettino del 24 settembre diffuso dal ministero della Salute. I morti, con i sei indicati nell’ultimo report, salgono così a 12.192. Ieri i nuovi casi erano stati 942 con 9.737 tamponi. Il tasso di positività sale dal 9,6% all’11%.

In ospedale ci sono 187 persone (-21), delle quali 175 in area medica con sintomi (-19) e 12 in terapia intensiva (-2).

LE PROVINCE.

Catania: 385.683 (224)

Palermo: 378.749 (200)

Messina: 232.278 (123)

Siracusa: 145.862 (104)

Agrigento: 129.285 (42)

Trapani: 123.303 (61)

Ragusa: 113.284(55)

Caltanissetta: 88.988 (30)

Enna: 45.927 (14)

IN ITALIA. Sono 22.265 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.085. Le vittime sono 43, in calo rispetto a ieri (49). Il tasso è al 14,6% in aumento rispetto al 13,9% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.284.812. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 126 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno di ieri nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 7. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.293, in calo di 20 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 422.999, rispetto a ieri 6.233 in più. Dimessi e guariti sono 21.684.946 (+16.084) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.867.

