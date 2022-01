Covid, il bollettino del 25 gennaio: in Sicilia 7.516 nuovi casi, 71 morti e ricoveri stabili

Non accelera più il covid in Sicilia. E’ quanto si evince dal bollettino del 25 gennaio del ministero della Salute. I nuovi casi sono stati 7.516 (ieri erano 3.629) con 41.955 tamponi processati (ieri erano 26.096). Il tasso di positività sale al 17,9% contro il 13,9% di ieri.

Ma negli ospedali la curva sembra essersi arrestata, anche se purtroppo il numero dei morti è piuttosto alto. In ospedale ci sono infatti 1.622 persone (fino a ieri erano 1.625) dei quali 1.464 in area medica (ieri erano 1.461) e 158 in terapia intensica (-6 rispetto a ieri) con 13 nuovi ingressi. I morti sono stati 71 e il numero complessivo delle vittime siciliane sale a 8.285. L’anno scorso, il 25 gennaio del 2021, i nuovi casi erano stati 885 e i morti 34.

LE PROVINCE.

Palermo: 143.004 (1461)

Catania: 142.935 (1640)

Messina: 69.797 (857)

Siracusa: 51.946 (832)

Ragusa: 40.678 (916)

Trapani: 39.667 (420)

Agrigento: 39.550 (702)

Caltanissetta: 37.630 (569)

Enna: 17.653 (119)

ITALIA. Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.696. Le vittime sono invece 468, mentre ieri erano state 352. Dall’inizio della pandemia sono 10.212.621 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.689.166, con una diminuzione di 20.691 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 144.343. I dimessi e i guariti sono invece 7.379.112, con un incremento di 231.500 rispetto a ieri.

Sono 1.397.245 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 519.293. Il tasso di positività è al 13,36%, in calo rispetto al 15% di ieri. Sono 1.694 le terapie intensive, nove in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 130. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.027, ovvero 162 in più rispetto a ieri.

