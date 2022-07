Covid, il bollettino del 25 luglio: in Sicilia 1.776 casi, nessun morto ma i ricoveri sono in salita

La vera notizia è che dopo oltre due anni la Regione ha comunicato che non ci sono stati morti per patologie legate al covid. Per il resto la curva della pandemia in Sicilia sembra avere raggiunto il picco e pur in presenza di una discesa ancora lieve vi è, come previsto, un aumento dei ricoveri. C’è questo nei numeri del bollettino del 25 luglio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati “soltanto” 1.776 anche perché il numero dei tamponi processati è stato piuttosto basso (13.165). Il tasso di positività si attesta sul 13,4%. Ieri i casi erano stati 3.521 con 23.814 e tasso al 14,7%.

I ricoveri come detto sono in salita: in ospedale per ragioni legate al covid ci sono infatti 1024 (+21) delle quali 973 in area medica (+17) e 51 in terapia intensiva (+4) con 5 nuovi ingressi.

LE PROVINCE.

Catania: 362.515 (520)

Palermo: 354.843 (547)

Messina: 211.923 (359)

Siracusa: 135.957 (111)

Agrigento: 119.275 (232)

Trapani: 113.499 (234)

Ragusa: 106.248 (114)

Caltanissetta: 83.689 (63)

Enna: 42.458 (16).

IN ITALIA. Sono 23.699 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 51.208. Le vittime sono 104 in aumento rispetto alle 77 di ieri. Il tasso è al 19,3 %, in lieve calo rispetto a ieri quando era al 19,5%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 122.550 tamponi. Sono invece 426 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati

nei reparti ordinari sono invece 11.081, 156 in più rispetto a ieri .

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.414.382, ovvero 15.483 in meno rispetto a ieri. In totale sono 20.684.182 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono 170.979. I dimessi e i guariti sono 19.098.821 con un incremento di 39.496.



