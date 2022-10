Covid, il bollettino del 25 ottobre: in Sicilia altri 2.127 casi, 3 morti e ricoveri stabili

Sfonda quota 2 mila il numero dei nuovi contagi covid in Sicilia, anche se i ricoveri restano sostanzialmente stabili. E’ quanto emerge dal bollettino del 25 ottobre del ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di covid diagnosticati sono stati 2.127 con 14.769 tamponi processati. Il raffronto con quello del giorno precedente non è granché indicativo a causa del basso numero di tamponi processati (5.393) che hanno portato ad un numero piuttosto basso di nuovi casi (solo 542). Il tasso di positività però sale al 14,4% contro il 10% di ieri.

Negli ospedali situazione stabile: i ricoverati per patologie legate al covid sono 307 (+7) dei quali 291 in area medica con sintomi (+8) e 16 in terapia intensiva (-1). I morti indicati nel bollettino sono 3 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 12.238.

NELLE PROVINCE.

Catania: 395.005 casi complessivi (482 nuovi casi)

Palermo: 388.025 (473)

Messina: 238.887 (332)

Siracusa: 149.867 (243)

Agrigento: 131.285 (127)

Trapani: 126.795 (261)

Ragusa: 115.405 (88)

Caltanissetta: 90.439 (73)

Enna: 46.767 (48)

IN ITALIA. Sono 48.714 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro gli 11.606 di ieri, secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 120 contro le 39 di ieri. Il tasso di positività è 16,38% (ieri era al 14,44%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 297.268 contro gli 80.319 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 23.408.393, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 232 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 226) nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.106, rispetto ai 7.124 di ieri. Gli attualmente positivi sono 499.999 . Dimessi e guariti sono 22.729.641, mentre dall’inizio della pandemia i decessi sono stati 178.753. (ANSA).



