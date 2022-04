Covid, il bollettino del 26 aprile: in Sicilia 1.803 nuovi casi, 11 morti e ricoveri in crescita

Casi e tasso di positività stabili ma ricoveri in aumento. E’ questa la fotografia della situazione covid in Sicilia data dal bollettino del 26 aprile diffuso dal ministero della Salute.

Il numero dei casi riscontrati nelle ultime 24 ore è 1.803 di (ieri erano 1.777) con 12.465 tamponi processati (ieri 11.303). Il tasso di positività passa così dal 15,7% di ieri al 14,4% di oggi.

In ospedale complessivamente sono ricoverate 893 persone (ieri 861), delle quali 842 in area medica con sintomi (ieri erano 810) e 51 in terapia intensiva (stabile rispetto a ieri).

I morti sono stati 11 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 10.504.

LE PROVINCE.

Palermo: 261.933 casi complessivi (341 nuovi casi)

Catania: 227.807 (350)

Messina: 156.898 (651)

Siracusa: 99.222 (162)

Agrigento: 85.628 (286)

Trapani: 83.942 (169)

Ragusa: 79.582 (142)

Caltanissetta: 65.669 (88)

Enna: 31.811 (31)

IN ITALIA. Sono 29.575 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.878. Le vittime sono invece 146, in aumento rispetto alle 93 registrate ieri.

Sono 1.234.976 le persone attualmente positive al Covid, 7.624 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.191.323 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.927. I dimessi e i guariti sono 14.793.420, con un incremento di 37.462 rispetto a ieri.

Sono 182.675 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 138.803. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 17,9% di ieri. Sono 409 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.328, ovvero 278 in più rispetto a ieri.





