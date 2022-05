Covid, il bollettino del 26 maggio: altri 2.063 in Sicilia e 20 vittime

Sono 2.063 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 18.081 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.847. Il tasso di positività sale al 11,4% ieri era al 10.4%. La Sicilia è al quarto posto per contagi, manca il dato dell’Emilia Romagna. Gli attuali positivi sono 76.342 con una diminuzione di 4.124 casi. I guariti sono 6.715 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 10.904. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 579, 25 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 24, tre in meno.

I DATI DEL CONTAGIO NELLE SINGOLE PROVINCE:

Palermo: 281.807 (651)

Catania: 246.761 (713)

Messina: 169.755 (247)

Siracusa: 108.464 (291)

Agrigento: 93.823 (175)

Trapani: 91.801 (160)

Ragusa: 85.907 (159)

Caltanissetta: 70.928 (168)

Enna: 34.084 (47).

IN ITALIA: Sono 20.322 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.438. Le vittime sono invece 94 in calo rispetto alle 114 di ieri. Sono 754.988 le persone attualmente positive al Covid, 37.595 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.333.299 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.358. I dimessi e i guariti sono 16.411.953, con un incremento di 58.368 rispetto a ieri. Sono 203.607 i tamponi molecolari e

antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.101. Il tasso di positività è al 9,98%, stabile rispetto al 10,2% di ieri. Sono 262 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.782 5.969, ovvero 187 in meno rispetto a ieri.

