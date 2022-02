Covid, il bollettino del 27 febbraio: in Sicilia 3.339 nuovi casi e 5 morti

Contagi e ricoveri stabili in Sicilia dove la curva del covid fatica a piegarsi verso il basso restando sostanzialmente piatta. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 27 febbraio del ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.339 nuovi casi (ieri erano 3.358) con 32.473 tamponi processati (ieri erano stati 30.373) e il tasso di positività che comunque scende anche se di poco passando dal 11% di ieri al 10,2% di oggi.

Stabili anche i ricoveri complessivamente in ospedale ci sono 1.121 persone (-2 rispetto a ieri) delle quali 1.048 in area medica (+2 rispetto a ieri) e 73 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri) con nessun nuovo ingresso. I morti sono stati 5 e il numero complessivo delle vittime siciliane sale a 9.429. L’anno scorso c’erano 518 casi e 21 morti: significa un sesto dei casi e il quadruplo dei morti.

LE PROVINCE. Resta Palermo la provincia che da qualche giorno regista quasi il doppio dei nuovi contagi rispetto alle altre province. Ecco il dettaglio.

Palermo: 186.230 casi complessivi (1395 nuovi casi)

Catania: 182.738 (723)

Messina: 100.889 (824)

Siracusa: 74.693 (363)

Ragusa: 57.716 (285)

Trapani: 55.367 (346)

Agrigento: 53.863 (297)

Caltanissetta: 49.899 (191)

Enna: 22.976 (167).

In Sicilia ci sono attualmente 230.745 positivi dei quali 229.624 in isolamento domiciliare.

IN ITALIA. Sono 30.629 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 38.375. Le vittime sono invece 144 (ieri erano state 210).

Sono 317.784 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 434.077. Il tasso di positività è al 9,6%, in aumento rispetto al 8,8% di ieri. Sono invece 733 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.868, ovvero 235 in meno rispetto a ieri.

