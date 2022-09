Covid, il bollettino del 27 settembre: in Sicilia altri 1.615 casi ma nessun morto e ricoveri stabili

Ricoveri stabili, ma siamo sotto quota 200, nessun morto ma oltrre 1.600 nuovi contagi. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 27 settembre diffuso dal ministero della Salute.

Pubblicità

In Sicilia nella ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 1.615 nuovi contagi da covid con 12.749 tamponi processati. Ieri erano stati soltanto 391 ma con solo 4.828 tamponi. Comunque il tasso di positiva sale dal 8% al 12,6%.

Negli ospedali tutto invariato: 188 persone ricoverate per patologie legate al covid, delle quali 174 in area medica con sintomi e solo 14 nelle rianimazioni. Non ci sono morti e il numero della vittime siciliane del virus resta di 12.196.

NELLE PROVINCE.

Catania: 386.303 (337)

Palermo: 379.402 (347)

Messina: 232.826 (364)

Siracusa: 146.221 (217)

Agrigento: 129.425 (90)

Trapani: 123.490 (85)

Ragusa: 113.428 (85)

Caltanissetta: 89.082 (64)

Enna: 45.967 (26)

IN ITALIA. Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 10.008. Le vittime sono 64, in aumento rispetto alle 32 di ieri. Il tasso di positività è salito al 18,4% (ieri era 15,2%), i tamponi molecolari e antigenici sono 243.421 (ieri 65.697).

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.358.487 , come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 128 (ieri 130) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.653 in aumento di 192 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 444.389, un incremento di 16.957 rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 21.737.122 (+27.854) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.976.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA