Covid, il bollettino del 29 dicembre: in Sicilia 3.729 nuovi casi, 6 morti e ricoveri in leggera crescita

Ancora un altro record di contagi in 24 ore, ma “solo” sei morti e ricoveri in aumento sì ma non così nettamente. E’ questo quanto emerge dal bollettino del 29 dicembre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3.729 (contro i 2.819 di ieri), mentre i morti sono stati sei con il totale delle vittime siciliane del virus che sale a 7.481. Il numero dei tamponi processati è stato di 55.631 (ieri erano 50.332) con il tasso di positività che passa dal 5.6% di ieri al 6,7% di oggi.

Numeri non ancora di emergenza tra i ricoveri: in ospedale ci sono al momento 792 persone contro i 773 di ieri. In area medica ci sono 703 persone (ieri erano 685), mentre in terapia intensiva ci sono 89 persone (ieri erano 88) con 7 nuovi ingressi.

IN SICILIA. A Palermo e Catania si sfiorano i mille nuovi contagi. Ecco il dettaglio.

Palermo: 94.691 casi complessivi (984 nuovi casi)

Catania: 93.564 (957)

Messina: 44.750 (478)

Siracusa: 29.425 (279)

Trapani: 24.467 (339)

Ragusa: 22.207 (172)

Caltanissetta: 21.481 (217)

Agrigento: 21.115 (32)

Enna: 11.344 (271)

IN ITALIA. Sfiorati i 100mila positivi: sono 98.020 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 78.313. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 136 , mentre ieri erano state 202 .

Sono 1.029.429 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.034.677. Il tasso di positività sale al 9,5%, rispetto al 7,57% di ieri. Sono 1.185 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 40 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.578, ovvero 489 in più.

