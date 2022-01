Covid, il bollettino del 29 gennaio: in Sicilia 7.369 casi, 47 morti e ricoveri stabili

Numeri stabili e sostanzialmente curva piatta sia sui nuovi casi che per i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 29 gennaio diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia ci sono stati nelle ultime 24 ore 7.369 nuovi casi (ieri erano stati 7.100) con 46.187 tamponi processati (ieri 45.661) con un tasso di positività del 15,9% contro il 15,5% di ieri.

Numeri sostanzialmente stabili anche sul fronte dei ricoveri: in ospedale per covid ci sono 1.520 persone (ieri erano 1.501), delle quali 1.476 in area medica (ieri erano 1.456) e 144 in terapia intensiva (ieri erano 145) con 12 nuovi ingressi.

I morti sono stati 47 (ma 26 sono dei giorni scorsi: 5 del 20 gennaio, 14 del 19 gennaio, 2 del 18 gennaio, 3 del 13 gennaio e 2 del 9 gennaio). Il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 8.471.

Un anno fa, il 29 gennaio del 2021, i nuovi casi erano stati 944 e i morti 37.

LE PROVINCE. Ecco qual è la situazione nei territori.

Palermo: 150.248 casi complessivi (1602 nuovi casi)

Catania: 149.168 (1513)

Messina: 73.814 (1047)

Siracusa: 55.352 (820)

Ragusa: 44.081 (791)

Trapani: 41.644 (644)

Agrigento: 41.369 (530)

Caltanissetta: 39.857 (577)

Enna: 18.313 (153).

ITALIA. Sono 137.147 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 143.898. Le vittime sono invece 377, mentre ieri erano state 378. Dall’inizio della pandemia sono 10.821.375 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.664.648, in calo di 4.180 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono145.914. I dimessi e i guariti sono invece 8.010.813 con un incremento di 141.230 rispetto a ieri.

Sono 999.490 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.051.288. Il tasso di positività è al 13,7%, stabile rispetto a ieri. Sono invece 1.588 le terapie intensive, 42 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 118. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.636, ovvero 160 in meno rispetto a ieri.

