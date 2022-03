Covid, il bollettino del 29 marzo: in Sicilia 6.628 nuovi casi e altri 31 morti

Sono stati 6.628 i nuovi casi di covid in Sicilia e 31 i morti con il totale della vittime siciliane del virus che così sfonda quota 10 mila e arriva a 10.026. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 29 marzo emesso dal ministero della Salute.

Il numero di tamponi processati è stato di 37.411 (ieri erano solo 12.375 con 900 positivi) e il tasso di positività schizza così al 17,7%.

In rialzo anche i ricoverati che ora sono complessivamente 1.040 (ieri erano 1.019) dei quali 982 in area medica con sintomi (ieri erano 959) e 58 in terapia intensiva (ieri erano 60) con 4 nuovi ingressi. L’anno scorso, 29 marzo 2021, i casi furono 799 con 24 morti.

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio nei territori

Palermo: 229.736 casi complessivi dall'inizio della pandemia (1802 nuovi contagi)

Catania: 205.373 (1062)

Messina: 132.160 (999)

Siracusa: 88.192 (623)

Agrigento: 74.226 (867)

Trapani: 72.195 (807)

Ragusa: 71.555 (643)

Caltanissetta: 59.463 (539)

Enna: 28.103 (135)

IN ITALIA. Sono 99.457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.710. Le vittime sono invece 177, in aumento rispetto alle 95 di ieri.

Sono 1.266.878 le persone attualmente positive al Covid, con un incremento di 12.822 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.496.579 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.054. I dimessi e i guariti sono 13.070.647, con un incremento di 87.297 rispetto a ieri.



Sono 660.708 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 211.535. Il tasso di positività è al 15%, in aumento rispetto al 14,5% di ieri. Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, stabili rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.740, ovvero 244 in più rispetto a ieri.



