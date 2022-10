Covid, il bollettino del 29 ottobre: in Sicilia altri 1.282 contagi, 3 morti e ricoveri stabili

Numeri della pandemia stabili in Sicilia, sia per quanto riguarda i contagi che per quanto riguarda i ricoveri. E’ quanto emerge dal bollettino del 29 ottobre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 1.282 contagi con 13.140 tamponi processati. Ieri i casi erano stati di più (1.472) con meno tamponi (12.057) e infatti il tasso di positività scende sensibilmente e passa dal 12,2% di ieri al 9,7% di oggi.

Curva piatta negli ospedali dove i ricoverati sono 309 (+2) dei quali 293 in area medica con sintomi (+2) e 16 in terapia intensiva (invariato). Nel bollettino sono indicati tre morti e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 12.247.

NELLE PROVINCE.

Catania: 396.316 (324)

Palermo: 389.458 (315)

Messina: 239.700 (172)

Siracusa: 150.463 (128)

Agrigento: 131.577 (87)

Trapani: 127.372 (122)

Ragusa: 115.688 (65)

Caltanissetta: 90.636 (40)

Enna: 46.912 (29)

