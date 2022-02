Covid, il bollettino del 3 febbraio: in Sicilia 6.452 nuovi casi, 36 morti e ricoveri stabili

Sono stati 6.452 i nuovi casi di covid diagnosticati nelle ultime 24 ore in Sicilia. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 3 febbraio diffuso dal ministero della Salute. Sono stati processati 39,.283 tanponi. Ieri i nuovi casi erano stati 8.631 coin 55.622 tamponi. Il tasso di positività sale dal 15,5% di ieri al 16,4 di oggi.

Pubblicità

Sul fronte ospedaliero i dati sono sostanzialmente stabili con 1.607 persone ricoverate (ieri erano 1.612), delle quali 140 in terapia intensiva (-8) ma con 5 nuovi ingressi e 1467 in area medica (+3). I morti sono stati 36 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 8.658.

Dei 6.452 casi di oggi 292 sono riconteggi dei giorni precedenti.

L’anno scorso in Sicilia si erano registrati 886 casi e 34 vittime.

LE PROVINCE. A Catania il primato dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Palermo: 157.033 casi complessivi (1414 nuovi casi)

Catania: 156.172 (1595)

Messina: 78.621 (801)

Siracusa: 58.986 (834)

Ragusa: 47.462 (671)

Agrigento: 43.784 (544)

Trapani: 43.573 (312)

Caltanissetta: 42.137 (438)

Enna: 19.031 (135)

IN ITALIA. Sono 112.691 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 118.994. Le vittime sono invece 414, mentre ieri erano state 395. Dall’inizio della pandemia sono 11.348.701 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.328.230, in calo di 79.396 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 147.734. I dimessi e i guariti sono invece 8.872.737 con un incremento di 191.938 rispetto a ieri.

Sono 915.337 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 964.521. Il tasso di positività è al 12,3%, lo stesso di ieri. Sono invece 1.457 nelle terapie intensive, 67 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.324,

ovvero 226 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA