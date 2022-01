Covid, il bollettino del 3 gennaio: in Sicilia oltre 4 mila nuovi casi, 16 morti e ricoveri in crescita

Aumenta ancora il numero dei ricoverati, mentre il tasso di positività resta stabile intorno al 17%. Sono questi i numeri emersi dal bollettino covid del 3 gennaio del ministero della Salute per quanto riguarda la Sicilia.

Pubblicità

I nuovi casi sono stati 4.384 (ieri erano 3.964) ma con 25.286 tamponi processati (ieri erano 22.832) e tasso di positività che resta stabile al 17,3%.

Aumentano ancora i ricoveri: attualmente in ospedale ci sono 984 persone (fino a ieri erano 918), delle quali 872 in area medica con sintomi (erano 811) e 112 in terapia intensiva (ieri erano 107) con addirittura 11 nuovi ingressi. Il numero dei morti è pari a 16 e il totale delle vittime siciliane sale così a 7.543 persone. L’anno scorso, al 3 gennaio del 2021, i nuovi casi erano stati 1.047 e i morti 26, quindi quattro volte più casi e meno morti grazie alla campagna vaccinale.

LE PROVINCE. A Palermo superata quota 100 mila casi dall'inizio della pandemia. A Catania quasi.

Palermo: 100.082 casi complessivi (888 nuovi casi)

Catania: 98.638 (1090)

Messina: 47.884 (501)

Siracusa: 31.544 (586)

Trapani: 26.476 (462)

Ragusa: 23.578 (312)

Caltanissetta: 23.028 (275)

Agrigento: 22.985 (262)

Enna: 12.501 (8)

IN ITALIA. Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano state 133.

Sono 445.321 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 278.654. Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA