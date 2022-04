Covid, il bollettino del 30 aprile: in Sicilia 3.111 nuovi casi, 19 morti ma ricoveri in discesa

Ricoveri in discesa e nuovi casi sostanzialmente stabili. Buone notizie insomma dal fronte covid in Sicilia. Il dato emerge dal bollettino del 30 aprile emesso dal Ministero della Salute.

Pubblicità

In Sicilia nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.111 nuovi casi (ieri erano stati 3.462) con 21.425 tamponi processati (ieri erano stati 25.118). Il tasso di positività sale di poco e passa dal 13,7% di ieri al 14,5% di oggi.

In ospedale ci sono complessivamente 858 persone (ieri erano 874) dei quali 812 in area medica (erano 826) e 46 in terapia intensiva (erano 48).

I morti sono stati 19 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 10.587.

LE PROVINCE.

Palermo: 266.638 (829)

Catania: 231.637 (770)

Messina: 159.451 (340)

Siracusa: 101.121 (336)

Agrigento: 87.519 (389)

Trapani: 85.828 (399)

Ragusa: 80.858 (224)

Caltanissetta: 66.712 (193)

Enna: 32.249 (51).

IN ITALIA. Sono 53.602 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 58.861. Le vittime sono invece 130, una in meno rispetto a ieri.

Sono 383.073 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 381.239. Il tasso di positività è al 13,9%, in calo rispetto al

15,4% di ieri. Sono 366 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 32. I ricoverati nei reparti ordinari tornano ancora sotto quota 10mila: sono 9.826, ovvero 116 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA