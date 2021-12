Covid, il bollettino del 30 dicembre: in Sicilia record di casi (quasi 4 mila), 17 morti e ricoveri in aumento

Un altro record di nuovi contagi, sulla soglia dei 4 mila e soprattutto ricoveri ancora in aumento. Sono i dati del bollettino covid del 30 dicembre diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati diagnosticati 3.963 nuovi casi (ieri erano stati 3.729) con 55.769 tamponi processati (ieri erano 55.631) e un tasso di positività che sale al 7,1%.

In ospedale in Sicilia vi sono al momento 834 persone (36 in più rispetto a rispetto a ieri, quando erano 792), delle quali 742 in area medica (ieri erano 703) e 92 in terapia intensiva (erano 89) con 6 nuovi ingressi. I morti sono stati 17, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 7.498.

IL RAFFRONTO. L'isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 39.152 casi, al secondo la Toscana con 15.830 casi, al terzo posto il Piemonte con 11.515 casi, al quarto la Campania con 11.492 casi, al quinto la Veneto con 10.376 casi, al sesto L’Emilia Romagna con 7.088 casi e al settimo il Lazio con 5.843 casi e all’ottavo la Puglia con 4.200 casi. Gli attuali positivi sono 37.946 con un aumento di 2.718 casi. I guariti sono 1.346.

NELLE PROVINCE.

Palermo: 95.456 casi complessivi (765 nuovi casi)

Catania: 94.410 (846)

Messina: 45.401 (651)

Siracusa: 29.705 (280)

Trapani: 24.905 (438)

Ragusa: 22.411 (204)

Caltanissetta: 21.754 (273)

Agrigento: 21.479 (364)

Enna: 11.604 (260)

IN ITALIA. Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136.

Sono 779.463 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247. I dimessi e i guariti sono invece 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri.

Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è al 11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Sono 1.226 (ieri 1.185) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), 288 in più rispetto a ieri.

