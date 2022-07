Covid, il bollettino del 31 luglio: in Sicilia 2.042 nuovi casi, altri 4 morti ma ricoveri in calo

Calano i casi nelle ultime 24 ore ma soprattutto perché è calato il numero dei tamponi processati ma calano anche i ricoverati. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 31 luglio diffuso dal ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 2.042 casi di covid in Sicilia con 13.593 tamponi processati. Ieri erano stati 3.579 ma con 23.749 tamponi processati. Infatti il tasso di positività resta stabile al 15%.

I ricoverati sono invece 953 (-16) dei quali 902 in area medica con sintomi (-14) e 51 in terapia intensiva (-2) con 2 nuovi ingressi.

I morti indicati dal bollettino sono 4 e il totale delle vittime siciliane del virus sale a quota 11.660.

LE PROVINCE.

Catania: 367.996 casi complessivi (428 nuovi casi)

Palermo: 360.445 (522)

Messina: 216.746 (439)

Siracusa: 138.285 (246)

Agrigento: 121.904 (217)

Trapani: 115.863 (181)

Ragusa: 107.870 (174)

Caltanissetta: 84.888 (82)

Enna: 43.219 (41)

ITALIA. Sono 36.966 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 49.571. Le vittime sono 83, in calo rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18%, in aumento rispetto a ieri quando era al 17,1%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 204.903 tamponi. Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.499, rispetto a ieri 103 in meno.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.276.483, ovvero 10.243 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.040.025 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.086. I dimessi e i guariti sono 19.591.456 con un incremento di 47.412.



