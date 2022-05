Covid, il bollettino del 31 maggio: in Sicilia 2.711 nuovi casi, 7 morti ma anche 6.755 guariti

Scende ma ancora piano la curva della pandemia in Sicilia anche se gli ospedali non sono più in sofferenza. E’ quanto emerge dal bollettino Covid del 31 maggio diffuso dal ministero della Salute. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 2.711 a fronte di 19.404 tamponi processati (ieri erano 563 con 7.429 tamponi) e tasso di positività che risale al 13,9% contro il 7,5% di ieri.

Pubblicità

Negli ospedali per ragioni legate al Covid ci sono 555 persone (+5) della quali 531 in area medica con sintomi (+2) e 24 in terapia intensiva (+3) ma con 7 nuovi ingressi. I morti sono stati 7 e il numero delle vittime siciliane del virus sale così a 10.938.

C'è stato per il boom delle persone dichiarate guarite, ben 6.755 e così il numero delle persone attualmente positive in Sicilia scende a quota 67.233.

LE PROVINCE.

Palermo: 284.140 casi complessivi dall'inizio della pandemia (797 nuovi casi)

Catania: 249.428 (710)

Messina: 170.852 (413)

Siracusa: 109.438 (295)

Agrigento: 94.555 (267)

Trapani: 92.517 (225)

Ragusa: 86.575 (201)

Caltanissetta: 71.455 (163)

Enna: 34.257 (64).

IN ITALIA. -Sono 24.267 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.537. Le vittime sono invece 66, in aumento di 4 rispetto a ieri.

Sono 242.060 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 80.177. Il tasso di positività è al 10,03%, in aumento rispetto al 9,4% di ieri. Sono 248 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.121, ovvero 160 in meno rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA