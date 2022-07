Covid, il bollettino del 4 luglio: in Sicilia altri 3.140 casi, 5 morti ma esplodono i ricoveri

In salita netta i ricoveri e contagi covid che si mantengono di poco al di sopra dei tremila casi in più in un solo giorno sol perché i tamponbi processati come ogni domenica sono pochissimi.

E’ quanto emerge dal bollettino del 4 luglio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 3.140 (in calo rispetto a ieri quando sono stati 5.668) ma con soli 13.385 tamponi processati (ieri erano 23.086). Il tasso di positività si mantiene infatti fermo al 23,4% (ieri era al 24,5%). I morti segnalati sono stati cinque.

Ma sono i ricoveri in netta risalita: in totale in ospedale per cause legate al covid ci sono 903 persone (ieri erano 865), delle quali 868 in area medica con sintomi (erano 834) e 32 in terapia intensiva (erano 31) e ci sono 5 nuovi ingressi. I guariti sono stata 1.916 e così il numero dei siciliani attualmente positivi - secondo i dati Asp - sono 98.609 in crescita di altri 1.826.

LE PROVINCE.

Palermo: 321.079 casi complessivi (1102 nuovi casi)

Catania: 282.173 (990)

Messina: 186.890 (734)

Siracusa: 121.060 (194)

Agrigento: 103.654 (121)

Trapani: 100.361 (169)

Ragusa: 95.759 (216)

Caltanissetta: 76.220 (184)

Enna: 37.230 (37)

IN ITALIA. Sono 36.282 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947. Le vittime sono invece 59, due in più rispetto alle 57 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 129.908 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 27,9%, stabile rispetto al 27,4% di ieri. Sono 303 i pazienti ricoverati in

terapia intensiva, 12 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.648, 436 in più di ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.019.179, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 18.805.756 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.604. I dimessi e i guariti sono 17.617.973, con un incremento di 27.590.

