Covid, il bollettino del 5 aprile in Sicilia: 5.769 nuovi contagi, 43 morti. Tasso di positività sale al 17,1%

Ecco quanto emerge dal bollettino Covid del 5 aprile diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi diagnosticati sono stati 5.769 (ieri erano 1.993) con 33.690 tamponi processati. I morti sono stati 43, le vittime in totale sono 10.185. Gli attuali positivi sono 186.617 con un decremento di 331 casi. Sul fronte ospedaliero sono 1.058 ricoverati con 16 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 49, 12 in meno rispetto a ieri.

Il tasso di positività sale al 17,1%, ieri era al 12,0%. L'isola è al settimo posto per contagi.

Ecco i casi per provincia - totale e incremento casi

Palermo: 239.782 (1590)

Catania: 211.068 (1084)

Messina: 139.870 (1230)

Siracusa: 91.071 (532)

Agrigento: 77.813 (670)

Trapani: 75.787 (489)

Ragusa: 74.042 (448)

Caltanissetta: 61.542 (325)

Enna: 29.396 (146)

