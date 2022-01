Covid, il bollettino del 5 gennaio in Sicilia: altri 7.328 casi, 32 morti e ricoveri in aumento

Sfonda quota 7 mila (anzi, si avvicina a 8 mila) il numero dei nuovi contagiati da covid nelle ultime 24 ore in Sicilia e sale ancora – anche se non è disastro – il numero dei ricoverati in ospedale. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 5 gennaio del ministero della salute.

Pubblicità

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 7.328 (quasi mille in più rispetto a ieri, quando sono stati 6.415) con 60.862 tamponi (ieri erano 59.829) e tasso di positività che sale alò 12% contro il 10,7% di ieri.

I ricoverati ad oggi sono 1.028 (+21 rispetto a ieri) dei quali 913 in area medica con sintomi (+20) e 115 in terapia intensiva (+1) con 7 nuovi ingressi. I morti sono stati 32 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 7.615 persone.

L’anno scorso, il 5 gennaio del 2021, i nuovi casi erano stati 1.391 e i morti 34. Rispetto a un anno fa c’è più o meno lo stesso numero di morti ma con sei volte i casi, a dimostrazione, ancora una volta, che i vaccini stanno facendo il proprio lavoro.

LE PROVINCE. Anche Catania sfonda i 100 mila casi dall'inizio della pandemia

Palermo: 102.402 (1220)

Catania: 100.659 (934).

Messina: 50.597 (1491)

Siracusa: 32.196 (425)

Trapani: 27.668 (697)

Ragusa: 24.778 (558)

Agrigento: 24.412 (681)

Caltanissetta: 24.189 (746)

Enna: 13.558 (576)

IN ITALIA. Sono 189.109 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 170.844. Le vittime sono invece 231, in calo rispetto a ieri, quando erano state 259. Sono 1.265.297 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 140.245 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.566.947 e i morti 138.045. I dimessi e i guariti sono invece 5.163.605, con un incremento di 30.333 rispetto a ieri.

Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.228.410. Il tasso di positività è al 17,28%%, in aumento rispetto al 13,9% di ieri. Sono 1.428 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 36 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con

sintomi nei reparti ordinari sono 13.364, ovvero 452 in più rispetto a ieri.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA