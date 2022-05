Covid, il bollettino del 5 maggio: in Sicilia 3.263 nuovi casi e 17 morti

Dati ancora in calo in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 3.263 nuovi casi (ieri erano 3.131) a fronte di 23.486 tamponi effettuati (ieri erano 23.880), su un totale di 12.692.422 da inizio emergenza. Gli attuali positivi sono e le vittime sono 17 (ieri erano 20) e il totale dei morti per Covid in Sicilia sale a 10.663. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 114.197 (-1.997), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 755, di cui 42 in Terapia intensiva (5 nuovi ingressi). In isolamento domiciliare ci sono 113.400 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 1.004.614 (+5708).

Pubblicità

Ecco il dettaglio per provincia - totale e incremento casi

Palermo: 270.398 (800)

Catania: 235.025 (636)

Messina: 162.478 (678)

Siracusa: 102.748 (373)

Agrigento: 89.064 (322)

Trapani: 87.394 (335)

Ragusa: 82.007 (262)

Caltanissetta: 67.656 (200)

Enna: 32.704 (122)

La Regione Sicilia comunica che 465 casi confermati comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 04/05/22 (di cui n. 422 del 03/04/22, n. 24 del 02/04/22, 2 del 01/04/22, 2 del 30/04/22, 1 del 29/04/22 ). I decessi riportati oggi sono avvenuti: tre il 04/05/2022 - undici il 03/05/2022 - uno il 02/05/2022 - uno il 21/04/2022 - uno il 31/03/2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA