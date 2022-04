Covid, il bollettino del 6 aprile: in Sicilia 4.566 nuovi casi, 23 morti e ricoveri stabili

Meno casi in senso assoluto, tasso di positività che scende di oltre 2 punti proseguendo l’altalena delle ultime settimane e ricoveri stabili. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 6 aprile diffuso dal ministero della Salute.

In Sicilia nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 4.566 nuovi contagi (ieri erano stati 5.769) con 30.734 tamponi processati (ieri erano 33.690) e tasso di positività che scende al 14,8% contro il 17,1% di ieri. I morti sono stati 23 e il totale delle vittime del virus in Sicilia sale a 10.208 persone.

Le persone ricoverate in ospedale sono complessivamente 1057 (-1) delle quali 1.001 in area medica (-9) e 56 in rianimazione (+7) con 9 nuovi ingressi.

Il numero dei siciliani attualmente positivi scende a quota 183.722 (-2.895) grazie anche al boom di persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore (8.049). In Sicilia il numero dei casi di covi dall'inizio della pandemia ha sfondato quota un milione (1.005.548) e significa che un siciliano su cinque ha avuto il covid.

LE PROVINCE.

Palermo: 241.117 casi complessivi (1335 nuovi casi)

Catania: 211.859 (791)

Messina: 140.801 (931)

Siracusa: 91.522 (451)

Agrigento: 78.271 (458)

Trapani: 76.316 (529)

Ragusa: 74.365 (323)

Caltanissetta: 61.804 (262)

Enna: 29.493 (97)

IN ITALIA. - Sono 69.278 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 88.173. Le vittime sono invece 150, in calo rispetto alle 194 di ieri.

Sono 461.448 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 588.576. Il tasso di positività è stabile al 15,01%. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.164, ovvero 82 in meno rispetto a ieri.

Il totale dei casi di Covid ha superato i 15 milioni da inizio pandemia: vuol dire che un italiano su 4 è stato contagiato dal virus. Secondo i dati del ministero della salute, infatti, sono 15.035.943 i casi in totale. Sono 1.274.286 le persone attualmente positive, 102 in più nelle ultime 24 ore, mentre le vittime salgono a 160.253. I dimessi e i guariti sono 13.601.404, con un incremento di 69.837 rispetto a ieri.

